Actualidade

Israel atacou alvos militares do movimento Hamas em Gaza esta manhã, em resposta ao lançamento de dois foguetes no seu território horas antes, de acordo com fontes oficiais.

Os aviões de combate do exército israelita atacaram várias posições do movimento islamista palestino, incluindo uma instalação de fabrico de foguetes, um posto militar e uma infraestrutura subterrânea, disse um porta-voz militar numa declaração.

O ataque de retaliação veio horas depois de dois projéteis terem sido disparados da faixa que desencadeou alarmes nas comunidades israelitas vizinhas e foram intercetados pelo sistema de defesa Iron Dome, não causando ferimentos ou danos materiais.