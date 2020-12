Covid-19

A Comissão Municipal de Saúde de Pequim considerou hoje a situação de prevenção e controlo da pandemia na capital como "grave e complicada", depois de seis novos casos terem sido detetados nos últimos dias.

Esta comissão também desaconselha viagens fora da capital, a menos que seja necessário, durante as celebrações do Ano Novo Lunar chinês, que este ano caem a 12 de fevereiro.

As autoridades sanitárias informaram que dois novos casos confirmados foram detetados na sexta-feira no distrito de Shunyi, no nordeste da capital.