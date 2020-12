Covid-19

A Rússia ultrapassou hoje os três milhões de casos de novo coronavírus no país, atingido duramente por uma segunda vaga de infeções e enquanto as autoridades recusam quaisquer medidas de contenção.

De acordo com os números oficiais publicados pelas autoridades, a Rússia tem agora 3.021.964 casos de infeção, incluindo 54.226 mortes. O país, o quarto mais afetado do mundo pela pandemia, registou 29.258 novas infeções e 567 mortes nas últimas 24 horas.

O número de novas infeções e mortes tem vindo a bater recordes todas as semanas desde o início do Inverno, sendo a cidade mais afetada a capital, Moscovo, e a sua região, e a segunda maior cidade do país, São Petersburgo.