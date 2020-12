Actualidade

O secretário-geral-adjunto do PS, José Luís Carneiro, destacou hoje a "responsabilidade e confiança" detetados na mensagem de Natal da véspera por parte do primeiro-ministro e líder socialista, António Costa.

"Reflete o valor da gratidão, o sentimento que todas as portuguesas e portugueses têm por aquelas e aqueles, mulheres e homens, que, durante os períodos mais críticos desta pandemia, entregaram as suas vidas para que todos tivéssemos acesso aos bens e serviços públicos essenciais", afirmou.

O chefe do executivo minoritário do PS manifestou na sexta-feira esperança na recuperação do país, após um ano de "combate, dor e resistência" por causa da pandemia de covid-19, num discurso de "especial gratidão" aos profissionais de saúde.