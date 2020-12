Actualidade

As autoridades espanholas desmantelaram hoje uma organização criminosa e detiveram seis pessoas, entre elas um cidadão português, e apreenderam 268 quilogramas de cocaína, na ilha de Lanzarote.

Segundo a agência de notícias espanhola EFE, uma operação conjunta da Polícia Nacional, da Guarda Civil e da Agência Tributária permitiu destruir o maior esconderijo de cocaína situado em Lanzarote, nas Ilhas Canárias.

Segundo as autoridades, a investigação, que contou com o apoio da Agência Anti-drogas americana (DEA), terminou com a detenção de quatro espanhóis, um português e um colombiano.