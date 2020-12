RCA

O Tribunal Constitucional da República Centro-Africana rejeitou hoje o último recurso da oposição para adiar as eleições presidenciais e legislativas de domingo no país, que está a ser atacado por grupos rebeldes que controlam dois terços do território.

Pelo menos seis candidatos opositores do Presidente Faustin Archange Touadéra, o favorito a ganhar as eleições, tinham interposto recursos, invocando a insegurança na maior parte do território e a recente retirada de um dos candidatos, o que, no seu entender, justificaria o adiamento da votação.

"Os pedidos de adiamento devem ser rejeitados", segundo decisão lida na audiência pela presidente do Tribunal, Danielle Darlan, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).