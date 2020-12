Covid-19

Uma idosa que se encontrava no hospital de Évora é a primeira vítima mortal do surto de covid-19 no Lar da Misericórdia de Alcáçovas, concelho de Viana do Alentejo (Évora), que já infetou 71 pessoas.

"Uma das nossas utentes faleceu, na sexta-feira, no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), para onde tinha sido transportada", explicou hoje à agência Lusa o provedor da Misericórdia, João Penetra, sem precisar a idade da vítima.

Segundo o responsável, o surto na instituição da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 contabiliza um total de 71 casos, 69 deles infeções ativas, entre utentes e trabalhadores, o óbito e uma trabalhadora já recuperada.