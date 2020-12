Moçambique/Ataques

O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique pediu hoje vigilância às comunidades do distrito de Macomia, um dos mais afetados pelos ataques armados em Cabo Delgado, alertando que os insurgentes ameaçaram atacar a região durante o Natal.

"Viemos pedir muita vigilância à população de Macomia, como eles ameaçaram atacar no dia 25. Mas com a vossa vigilância e prontidão para denunciar no caso de aparecer qualquer estranho, vamos passar este período sem nenhum problema", declarou Bernardino Rafael, durante um encontro com as comunidades do distrito de Macomia, citado pela rádio e televisão públicas.

Durante o encontro com o comandante-geral da Polícia moçambicana, as comunidades locais pediram, uma vez mais, armas para apoiar as Forças de Defesa e Segurança no combate aos insurgentes.