Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse hoje que a chegada a Portugal do primeiro lote das vacinas contra a covid-19 marca o início de "uma nova esperança" para vencer a pandemia.

"Abre-se uma nova esperança e uma perspetiva nova", declarou Marta Temido à agência Lusa, nas instalações do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) onde as vacinas foram acondicionadas, em Arazede, uma freguesia do concelho de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.

Na sua opinião, o momento que o país está a viver, com a distribuição das primeiras vacinas pelas empresas farmacêuticas, em Portugal e um pouco por todo o mundo, "simboliza também o que é a capacidade da ciência de ajudar a resolver problemas novos".