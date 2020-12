Actualidade

O presidente do Chega acusou hoje o primeiro-ministro, António Costa, de protagonizar uma mensagem de Natal "vazia", só com afetos, à imagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"O que fica é uma mensagem vazia, supérflua, sem qualquer conteúdo político real, de um Governo minoritário, provavelmente a chegar aos últimos tempos da sua governação. António Costa quis fazer uma espécie de exercício à Marcelo Rebelo de Sousa, transmitir afetos, vazios, sem qualquer sustentabilidade em termos de medidas e isso é muito errado num primeiro-ministro", disse André Ventura.

O também candidato presidencial do Chega afirmou que Costa "quis transmitir esperança e acabou por transmitir mais preocupação" aos cidadãos portugueses.