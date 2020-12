Covid-19

A Antram disse hoje acreditar que todos os motoristas portugueses retidos em Dover, Reino Unido, passem a fronteira inglesa com França até ao final do dia e diz que "terão de ser assumidas as responsabilidades políticas" pela situação.

"Nós acreditamos que de manhã, às primeiras horas da manhã, ainda mais de 100 motoristas não tinham passado a fronteira. Neste momento acreditamos que até ao final do dia todos os motoristas terão passado a fronteira e estarão em trânsito para as suas localidades", disse à Lusa o porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), André Matias de Almeida.

"A última informação que tínhamos é que, até ao final do dia de hoje, a situação estará regularizada, mas que ainda não está", acrescentou o responsável.