O avançado brasileiro Thiago Santana, o melhor marcador do Santa Clara na I Liga de futebol, vai abandonar o clube açoriano para ingressar no Shimizu S-Pulse, equipa da primeira divisão japonesa, foi hoje anunciado.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Shimizu S-Pulse, equipa japonesa que atua na J-League, para a cedência, a título definitivo dos direitos de inscrição desportiva do atleta Thiago Santana, a partir do próximo mês de janeiro", lê-se no comunicado enviado pelos açorianos.

O Santa Clara salienta que o brasileiro de 27 anos deixa um "legado inigualável nos Açores", tendo sido "pedra basilar na afirmação do clube na I Liga".