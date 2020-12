Covid-19

A Madeira prevê iniciar a vacinação contra a covid-19 antes do final do ano, indicou hoje o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, referindo que o primeiro lote de vacinas deverá chegar à região na segunda-feira.

"Penso que as vacinas devem chegar aqui na segunda-feira, portanto, a partir de segunda-feira temos tudo pronto para iniciar [a vacinação] antes do fim do ano", disse à margem de uma visita à costa norte da ilha, onde visitou as freguesias de Ponta Delgada e Boaventura, no concelho de São Vicente, as mais afetadas pela tempestade do dia de Natal.

Na quinta-feira, a Secretaria da Saúde e Proteção Civil da Madeira apresentou o plano regional de vacinação contra a covid-19, indicando que estima vacinar 50 mil pessoas na primeira fase do processo e que previa receber 9.750 doses em janeiro de 2021.