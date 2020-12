Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, salientou hoje que, em janeiro, "a posição que gostava de ver reforçada era a do primeiro lugar", na antevisão à 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o Belenenses SAD.

"A posição que gostava de ver reforçada era a do primeiro lugar. Era a mais importante para nós. Três pontos no sapatinho contra o Belenenses SAD é o melhor presente que podemos ter", afirmou hoje o técnico 'leonino', em conferência de imprensa, quando questionado acerca de possíveis contratações na reabertura do 'mercado' de transferências, em janeiro.

O Sporting passou a quadra natalícia na liderança do campeonato, algo que não acontecia desde 2001/02, época em que foram campeões pela última vez, mas, para o grupo, "foi uma semana normal", em que o foco se mantém em "ganhar jogos e jogar bem", sem elevar ainda a fasquia para uma candidatura ao título.