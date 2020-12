Covid-19

(CORREÇÃO NO 1.º E NO 4.º PARÁGRAFOS) Porto, 26 dez 2020 (Lusa) - A "megaoperação" de vacinação contra a covid-19, que arranca domingo, mobilizará cerca de 100 profissionais no Hospital de São João, no Porto. Ao longo de 10 horas está previsto administrar 2.125 doses, num processo quase que cronometrado ao segundo.

"O processo de entrega [das vacinas] correu de forma tranquila. As vacinas chegaram bem e estão bem de saúde", disse, esta tarde, o diretor dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar e Universitário de São João (CHUSJ).

Pedro Soares falava aos jornalistas junto ao local de armazenamento das vacinas, que chegaram ao Porto cerca das 16:30. Estão guardadas a temperaturas que vão dos dois aos oito graus, o equivalente a um frigorífico doméstico, e podem manter-se assim durante cinco dias.