Covid-19

Os lares foram pressionados a agir perante os constrangimentos colocados com a pandemia de covid-19 e procuraram adaptar-se investindo mais em recursos digitais, visando colocar em contacto os idosos e as suas famílias.

Exemplos desta adaptação comum a muitos lares do país, são o Nova Casa, em Lisboa, e o da Póvoa e Meadas, em Portalegre.

No Lar Nova Casa estão 42 utentes com "90 anos para cima", dos quais 40 têm um computador e um telemóvel da instituição para realizarem videochamadas no Skype e no Whatsapp, acompanhados por funcionários, e apenas dois utentes utilizam dispositivos por conta própria, com 'wi-fi'.