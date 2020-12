Actualidade

O Instituto para Democracia Multipartidária (IMD), uma organização não-governamental (ONG) moçambicana, disse hoje que espera que a trégua anunciada pelo líder dissidente da Renamo, Mariano Nhongo, seja genuína e que o diálogo decorra "sem condicionalismos".

"A organização espera, no entanto, que as declarações sejam genuínas e o diálogo venha a decorrer sem condicionalismos, até porque está em curso o processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), resultante do Acordo de Paz Definitiva assinado em agosto de 2019", refere-se numa nota do IMD enviada hoje à comunicação social.

Em causa está o anúncio feito pelo líder da Junta Militar, na quarta-feira, em declarações à Lusa, dando conta da suspensão das emboscadas e ataques de viaturas nas estradas e aldeias do centro de Moçambique, para permitir o início, na segunda-feira, de negociações de paz com o Governo.