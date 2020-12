Covid-19

O plano nacional de vacinação contra a covid-19 arrancou hoje no Hospital de São João, no Porto, com o médico infecciologista António Sarmento a receber pelas mãos da enfermeira Isabel Ribeiro a primeira dose.

A primeira vacina foi administrada às 10:07 a António Sarmento sob o olhar da ministra Marta Temido e perante dezenas de `flashes´ e objetivas de televisão e ao som de aplausos.

A administração aconteceu na zona K5 que, habitualmente, está reservada às consultas externas do Hospital de São João.