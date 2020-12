Covid-19

O médico infecciologista António Sarmento, o primeiro profissional de saúde a ser vacinado contra a covid-19 no Hospital de São João, no Porto, mostrou-se hoje "confiante" e vincou a importância da vacinação mesmo que "sem risco zero".

"Gostaria só de dizer que estou absolutamente tranquilo com a vacina, mas não tão tranquilo com todo este aparato, isto sim faz-me sofrer um bocado, a vacina não", comentou, referindo-se ao aparto dos jornalistas a acompanhar o momento no local.

António Sarmento referiu que a opção contrária seria não fazer a vacina e não fazer a vacina era confiar que não ia apanhar a doença e, se a apanhasse, nada ia acontecer.