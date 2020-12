Actualidade

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, prometeu hoje uma equipa focada em si e com níveis de atenção mais altos e melhorados para defrontar o Benfica na terça-feira, na visita da 11.ª jornada da liga portuguesa de futebol.

"O meu raciocínio funciona em torno da minha equipa, conhecendo aquilo que são as características do adversário, mas focando-nos no nós. É isso que procuramos sempre fazer, porque não adianta defrontar um adversário que possa eventualmente não estar ao seu melhor nível, se nós não formos competentes", afirmou Paulo Sérgio, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O treinador da formação algarvia, que ocupa a 18.ª e última posição da classificação da liga, com oito pontos, defendeu a necessidade de a sua equipa "acreditar sempre a cada jogo" que tem capacidade "para procurar ganhá-los".