Covid-19

O Reino Unido registou mais 316 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e 30.501 novos casos positivos para a doença, que passam a totalizar 69.811 e 2.288.345, respetivamente, desde o início da pandemia.

No sábado tinham sido registadas 210 mortes e 34.693 novas infeções pelo novo coronavírus.

No total, entre 02 de março e 22 de dezembro, foram notificadas 69.811 mortes devido à covid-19 no Reino Unido, uma estatística que inclui apenas óbitos que ocorreram dentro de 28 dias após o primeiro teste do paciente positivo.