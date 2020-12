Actualidade

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que o futebolista Cristiano Ronaldo é a "imagem da garra e da firmeza dos ilhéus", referindo-se à atribuição do prémio de Jogador do Século, no Globe Soccer Awards.

"No seu sangue, corre a força dos madeirenses. É a prova viva de que, com trabalho, dedicação e empenho, tudo é possível", diz Miguel Albuquerque numa publicação numa rede social.

O governante destaca as origens humildes de Cristiano Ronaldo, oriundo de uma "família pobre" do bairro da Quinta Falcão, nos arredores do Funchal, numa ilha que "tantos, tantas vezes, querem menosprezar".