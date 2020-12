Covid-19

O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de São João (CHUSJ), Fernando Araújo, vincou hoje, dia marcado pelo arranque da vacinação contra a covid-19, que "o sucesso do processo" não significará uma redução da segurança.

"Hoje foi um dia de confiança e de esperança. Tínhamos programado algo ambicioso e difícil: vacinar 2.125 profissionais [de saúde]. E depois de um dia que foi longo, conseguimos vacinar 2.125 profissionais (...). Isto não nos impele a reduzir a segurança do processo. Vamos e temos todos de manter as normas de segurança que são necessárias para cumprir com o objetivo de imunidade que a todos nos motiva", disse Fernando Araújo.