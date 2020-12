Covid-19

As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje quatro novos infetados com o novo coronavírus, elevando para 13 o número total de casos ativos no país.

Timor-Leste, que tem estado praticamente sem casos desde o início da pandemia, registou na última semana um aumento significativo, com contágios no enclave de Oecusse e na capital, Díli.

Atualmente, entre os casos ativos estão três homens de 26, 35 e 42 anos, dos quais um sem sintomas, detetados entre passageiros que chegaram ao país num avião 'charter' que aterrou a 22 de dezembro, procedente da Malásia.