Actualidade

Um terramoto de magnitude 6 na escala Richter foi registado este domingo no sul do Peru, causando danos em pelo menos duas casas e uma escola, de acordo com o Centro Nacional de Operações de Emergência.

O epicentro foi localizado no Oceano Pacífico, 36 quilómetros a sudoeste do município de Chala, localizado na região de Arequipa, cerca de 615 quilómetros a sul da capital Lima.

A Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha peruana indicou que, apesar de ter tido origem no oceano, não gerou um aviso de tsunami.