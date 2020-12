Covid-19

A Coreia do Sul anunciou hoje ter detetado os primeiros casos de uma variante mais contagiosa do novo coronavírus e que foi identificada pela primeira vez no Reino Unido.

A Agência de Controlo e Prevenção de Doenças da Coreia afirmou que os casos foram diagnosticados numa família de três pessoas que chegou à Coreia do Sul a 22 de dezembro, antes das autoridades suspenderem as ligações aéreas com o reino Unido até 31 de dezembro.

As três pessoas, que residem no Reino Unido, estão sob quarentena na Coreia do Sul.