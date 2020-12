Actualidade

Pelo menos 11 pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas este fim de semana numa cidade do sul da Guiné-Conacri, país mergulhado numa onda de violência intercomunitária, de acordo com as autoridades.

"Entre sábado e domingo, 11 corpos registados na morgue do hospital" na cidade de Macenta, no sul do país, disse o governador da região, Mohamed Gharé, à agência de notícias France-Presse (AFP), sem dar mais pormenores.

O anterior balanço apontava para seis mortos, após incidentes entre as comunidades Tomas, sobretudo animistas, e Tomas Mania, principalmente muçulmanos.