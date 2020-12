Covid-19

Os depósitos dos emigrantes cabo-verdianos nos bancos de Cabo Verde estão em queda há oito meses e já perderam quase quatro milhões de euros desde março, segundo dados do banco central compilados hoje pela Lusa.

Um relatório estatístico mensal do Banco de Cabo Verde (BCV), com dados de dez meses de 2020, refere que os bancos cabo-verdianos contavam em outubro com depósitos de emigrantes de mais de 53.524 milhões de escudos (483,9 milhões de euros), uma quebra ligeira face a setembro, mas a oitava descida mensal consecutiva este ano.

Em fevereiro, antes dos primeiros efeitos da pandemia de covid-19 na generalidade dos países, e após aumentos mensais consecutivos, esses depósitos tinham atingindo um máximo histórico de 53.958 milhões de escudos (487,8 milhões de euros), conforme dados recolhidos pela Lusa a partir dos relatórios do BCV.