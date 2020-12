Actualidade

As autoridades registaram no período de Natal quatro mortes em acidentes rodoviários, uma redução relativamente a igual período de 2019 que também se verificou nos acidentes e feridos leves, informou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Num comunicado conjunto com a PSP e a GNR, a ANSR informa que no período de Natal, entre 22 e 27 de dezembro, registaram-se nas estradas de Portugal Continental quatro vítimas mortais, menos duas do que em igual período do ano passado, representando um decréscimo superior a 33%.

Também o número de acidentes e feridos leves diminuíram em 27% e 31%, respetivamente, embora se tenham verificado mais nove feridos graves, um aumento de 32% face ao ano anterior.