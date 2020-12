Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou hoje até às 18:00 de terça-feira o aviso laranja em sete distritos de Portugal continental por causa da agitação marítima.

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo estão com aviso laranja, o segundo mais grave, desde as 08:27 e até às 18:00 de terça-feira, de acordo com informação publicada no 'site' do IPMA, que anteriormente tinha emitido os avisos até às 11:00 de terça-feira.

Nestes sete distritos são esperadas ondas de noroeste com cinco a sete metros, podendo atingir 12 a 14 metros de altura máxima.