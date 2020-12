Actualidade

O consumo de cimento aumentou 9,3% nos primeiros 10 meses do ano, em termos homólogos, totalizando cerca de três milhões de toneladas, o valor anual médio mais alto desde 2011, anunciou hoje a AICCOPN.

"Nos primeiros 10 meses de 2020, o consumo de cimento no mercado nacional registou um aumento 9,3% em termos homólogos, totalizando cerca de três milhões de toneladas, volume que, a dois meses do final do ano, supera já o valor anual médio registado desde 2011", informou a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), em comunicado enviado às redações.

No que diz respeito ao licenciamento municipal de edifícios habitacionais observou-se, até ao final de outubro, uma ligeira quebra de 2,1%, em termos homólogos, "em resultado de uma estabilização na construção nova e de uma contração de 8,8% nas obras de reabilitação licenciadas", explicou a associação, citando dados do Instituto Nacional de Estatística, INE.