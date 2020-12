Covid-19

O presidente do Governo da Madeira afirmou hoje que foram detetados na região 18 casos de infeção com a nova estirpe do SARS- CoV-2, sendo 17 oriundas do Reino Unido e uma de Lisboa e Vale do Tejo.

Miguel Albuquerque falava aos jornalistas à margem de uma visita ao novo acesso à via rápida destinado apenas às viaturas da equipa médica de intervenção rápida (EMIR) e localizado no Pinheiro Grande, junto à Cancela, que está sediada no Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira.

"Foram 18 [casos], 17 provenientes do Reino Unido e um de Lisboa e Vale do Tejo", disse o governante.