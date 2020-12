Actualidade

O Irão garantiu hoje que tem uma resposta pronta para qualquer cenário, incluindo uma intervenção militar, avançado por Washington no fim do mandato do Presidente Donald Trump, depois de saber que um submarino nuclear está a caminho do país.

"Estamos preparados para qualquer cenário, pensámos em todas as possibilidades e temos uma resposta para cada situação", afirmou o porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Said Khatibzadeh, citado pela agência de notícias iraniana local ISNA.

O porta-voz exortou a Administração cessante dos Estados Unidos a "abster-se de criar tensões nos seus últimos dias na Casa Branca" e garantiu que "qualquer passo em falso deixará um legado pior para a região".