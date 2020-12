Presidenciais

A candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda, Marisa Matias, prevê gastar até 256 mil euros na campanha eleitoral, que será adaptada às "exigências da pandemia", anunciou hoje a candidatura.

Marisa Matias entregará hoje, no último dia do prazo, no Tribunal Constitucional, um orçamento de 256 mil euros, "um valor significativamente abaixo do que entregou há cinco anos" que foi de cerca de 454 mil euros, sublinhou a candidatura.

"Adaptando a campanha às exigências da pandemia e salvaguardando a saúde, um terço do orçamento corresponde ao envio do jornal de campanha para o domicílio das pessoas", destaca a candidatura na nota divulgada.