Actualidade

O Commerzbank, segunda maior entidade financeira da Alemanha, anunciou hoje que vai eliminar 2.300 emprego, cerca de 6% do total, no âmbito de um plano ao qual destina neste trimestre 610 milhões de euros.

A responsável financeira do Commerzbank, Bettina Orlopp, reconheceu que este passo, que pretende aliviar os problemas do banco, vai afetar os resultados deste trimestre, mas considerou que servirá de base para os "ajustes necessários no futuro".

O banco, cujo principal acionista é o Estado alemão desde a crise financeira de 2009, chegou a acordo para um plano de reestruturação nos próximos três anos, devido à situação em que se encontra numa altura de baixas taxas de juro e com a digitalização.