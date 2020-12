Actualidade

O treinador João Henriques afirmou hoje que o Vitória de Guimarães deve exibir a "solidez" dos últimos jogos para vencer um FC Porto "poderosíssimo", no jogo que encerra terça-feira a 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois de três triunfos consecutivos para o campeonato, que valeram a ascensão ao quinto lugar da tabela, com 19 pontos, os vimaranenses querem "dar continuidade" ao crescimento da equipa na tabela classificativa e da "qualidade de jogo", para realizar "mais um bom jogo" e conquistar mais três pontos.

"A expectativa é a de mais um jogo competitivo. Vamos defrontar uma excelente equipa, campeã nacional em título. As perspetivas são a de dignificarmos a imagem do clube no campeonato e a de, sobretudo, conquistarmos os três pontos, respeitando um adversário poderosíssimo. O guião [para o triunfo] é mostrar a solidez dos últimos três jogos", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 21:00 de terça-feira, em Guimarães.