Presidenciais

A candidata presidencial Marisa Matias sofreu uma queda que lhe provocou "uma fratura nas costelas" e irá adaptar a campanha nos próximos dias, anunciou a própria na rede social Twitter.

"Antes de fechar 2020, uma queda provocou-me uma fratura nas costelas. Agradeço ao SNS e profissionais de saúde que me assistiram na manhã de ontem [domingo] no Hospital de Aveiro", escreveu Marisa Matias, no Twitter, cerca das 13:00.

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda acrescentou que continuará a campanha "com adaptações nos próximos dias" e disse que não lhe falta força para "lutar por este país".