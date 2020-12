Actualidade

A Câmara de Portel, no distrito de Évora, tornou-se hoje no primeiro município do país a assinar o protocolo com o Governo para a descentralização de competências na área da saúde, que se concretiza na sexta-feira.

"Covid ou não covid, a descentralização é para continuar", afirmou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, durante uma cerimónia virtual para a assinatura do auto de transferência de competências entre as partes.

O governante sublinhou que a pandemia de covid-19 alterou a "forma de estar e de viver", mas advertiu que a doença "não pode fazer parar de pensar no futuro" e na "melhor forma de prestar cuidados de saúde cada vez melhores aos portugueses".