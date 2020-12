Actualidade

O diretor para o futebol do Benfica, Luisão, vai voltar a marcar presença no banco de suplentes do Benfica na terça-feira, no desafio frente ao Portimonense, garantiu hoje o treinador Jorge Jesus.

Questionado sobre a intervenção do seu antigo jogador junto da equipa, ainda no relvado, logo após a derrota com o FC Porto (2-0) na Supertaça, o técnico sublinhou que o Benfica tem "uma estrutura que toda ela sabe o que tem de fazer" e adiantou que o antigo jogador vai voltar o ocupar o lugar do diretor-geral, Tiago Pinto, infetado com covid-19.