Actualidade

O presidente da Comissão da Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte defendeu hoje que é o momento de "aprofundar" a relação com a Galiza, salientando que o "futuro" constrói-se num quadro de cooperação alargada.

"Achamos que é o momento de aprofundar esta cooperação, mas aprofundá-la com uma renovada ambição, porque os desafios também são maiores e certamente que o futuro constrói-se num quadro de cooperação alargada", afirmou António Cunha.

O dirigente reuniu hoje, em Santiago de Compostela, com o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, com o objetivo de reativar a cooperação entre as duas regiões, através da Comunidade de Trabalho Galicia - Norte de Portugal e do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Eurorregião.