Actualidade

O euro subiu hoje e negociou acima de 1,22 dólares, num mercado otimista após o acordo comercial alcançado entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido e depois de vários países europeus terem iniciado a vacinação contra a covid-19.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,2206 dólares, quando na quarta-feira à mesma hora negociava a 1,2186 dólares.

Na quinta-feira, Londres e Bruxelas alcançaram um acordo comercial. A uma semana do final do "período de transição" para a consumação do 'Brexit' e da saída britânica do mercado único, o bloco europeu e o Reino Unido evitaram assim um 'divórcio' desordenado, estabelecendo um acordo de comércio livre que regerá as relações futuras.