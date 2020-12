Covid-19

A França registou 2.960 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, uma queda notável face aos 8.822 casos notificados no domingo, já que com o período festivo foram realizados menos exames devido ao encerramento de laboratórios.

As autoridades sanitárias informaram que houve 363 mortes no último dia, em comparação com as 175 registadas entre sábado e domingo.

Desde março, 63.109 pessoas morreram no país devido à covid-19.