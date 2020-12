Covid-19

O Reino Unido contabilizou 41.385 casos de infeção pelo novo coronavírus e 357 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, informaram hoje as autoridades sanitárias britânicas, que alertaram para o nível de contágios diários sem precedentes.

É a primeira vez que o Reino Unido ultrapassa a barreira dos 41 mil novos casos de infeção, segundo as autoridades sanitárias britânicas, que estão particularmente preocupadas com o aumento dos contágios no sul e no sudeste de Inglaterra, situação que estará presumivelmente relacionada com o surgimento de uma nova estirpe do SARS-Cov-2.

O número mais alto de contágios diários desde o início da crise pandémica tinha sido registado no país em 23 de dezembro: 39.237 casos.