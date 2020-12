Actualidade

O município de Leiria aprovou hoje, em reunião extraordinária, o projeto de construção de uma ciclovia do rio Lis até à Marinha Grande, num investimento de 6,6 milhões de euros, suportado pelos dois municípios.

O percurso de Leiria até à foz do rio, na Marinha Grande, terá cerca de 25 quilómetros, dos quais 17,6 são no concelho de Leiria e sete no concelho da Marinha Grande, explicou um dos engenheiros responsáveis pelo projeto, Pedro Teiga, durante a apresentação.

O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, acrescentou que o projeto será candidatado ao PAMUS - Plano Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, em que a comparticipação de fundos comunitários pode chegar aos 85%.