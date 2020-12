Covid-19

A campanha de vacinação aos profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), uma das regiões mais afetadas pela pandemia de covid-19, começa na terça-feira de manhã, adiantou à Lusa fonte da instituição.

Segundo o centro hospitalar, começa às 09:00 a vacinação aos profissionais de saúde das unidades hospitalares de Amarante e Penafiel, no distrito do Porto, onde foram estabelecidos locais específicos para serem administradas as doses.

O CHTS recebeu 600 doses da vacina contra a covid-19 para o arranque da vacinação.