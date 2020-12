Actualidade

Carlos Silva, único candidato às eleições do Vitória de Setúbal, foi hoje eleito presidente da direção do clube do Campeonato de Portugal de futebol, para o mandato 2020-2023, com um total de 551 votos.

Numa votação em que foram contabilizados 637 votos, o jurista, de 61 anos, recolheu 87 por cento do total, tendo-se registado 58 boletins em branco e 28 nulos, após o ato que decorreu na Sala do Bingo, do estádio do Bonfim.

Depois de conhecidos o resultado, Carlos Silva, que é na terça-feira empossado no cargo, afirmou estar consciente da árdua missão que tem pela frente, num clube que se debate com uma crise sem precedentes.