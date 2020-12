Actualidade

Os espanhóis do Barcelona e os alemães do Kiel apuraram-se hoje para a final da edição 2019/2020 da Liga dos Campeões de andebol, ao baterem os franceses do Paris Saint-Germain e os húngaros do Veszprem, respetivamente.

Numa 'final a quatro' a decorrer em Colónia, na Alemanha, à porta fechada devido à pandemia covid-19, os espanhóis, vencedores da prova em nove ocasiões, desembaraçaram-se com facilidade dos gauleses, que nunca conquistaram o troféu, por 37-32.

Mais dificuldades sentiram os alemães, também eles vencedores da prova em três ocasiões, que necessitaram de um prolongamento para superar o Veszprem, igualmente sem qualquer triunfo na 'champions' de andebol, por 36-35.