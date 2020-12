Actualidade

O candidato presidencial André Ventura mostrou-se "confiante" que o parlamento vai hoje votar favoravelmente o seu pedido de suspensão temporária do mandato como deputado, para que no próximo mês possa conduzir as ações de campanha.

"Apesar de reconhecer que a questão não está totalmente prevista no estatuto dos deputados, se o parlamento não me der essa suspensão o Chega fica sem voz na Assembleia da República e sem poder participar em debates importantes em questões como a eutanásia, o Novo Banco ou o Estado de emergência. Isso seria injusto", disse André Ventura à agência Lusa.

O candidato presidencial apoiado pelo Chega disse esperar que "haja bom senso" na análise da questão, para que o seu lugar na Assembleia da República possa ser ocupado temporariamente por Diogo Pacheco Amorim.