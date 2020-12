Covid-19

A taxa de ocupação média hoteleira em Macau foi de 43,9% em novembro, menos 48 pontos percentuais em relação ao mesmo mês de 2019, anunciou hoje a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Em novembro, os 120 hotéis e pensões do território hospedaram 473 mil pessoas, menos 59,3% em comparação com o período homólogo do ano passado, indicou a DSEC em comunicado.

O número de hóspedes da China foi de 404 mil, o que representa uma queda de 49,3% em comparação a novembro de 2019, enquanto o número de hóspedes locais, 47 mil, registou uma ligeira baixa de 0,5% em termos anuais, indicou.