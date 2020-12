Moçambique/Ataques

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, congratulou-se pelos avanços que as Forças de Defesa e Segurança estão a alcançar no combate aos insurgentes em Cabo Delgado, mas pede "máxima prontidão" face ao "silêncio do inimigo".

"Há um ligeiro silêncio do inimigo, mas nós precisamos estar em máxima prontidão", declarou o chefe de Estado moçambicano, citado hoje pela Televisão de Moçambique.

O Chefe de Estado moçambicano falava durante um encontro com um grupo de militares das Forças de Defesa e Segurança na segunda-feira em Cabo Delgado.